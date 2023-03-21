В Париже задержали более 100 участников акций против пенсионной реформы

113 человек задержали в понедельник в ходе демонстраций протеста против пенсионной реформы, организованных в Париже. Об этом сообщил телеканал BFM, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Одна из наиболее массовых манифестаций прошла на площади Вобан в VII округе Парижа. Как убедился корреспондент ТАСС, несколько тысяч человек собрались на площади, чтобы потребовать отменить пенсионную реформу и выразить несогласие с решением правительства о принятии соответствующего законопроекта в обход парламента. После того как две резолюции оппозиции о недоверии правительству не набрали достаточного количества голосов в Национальном собрании (нижней палате) парламента, отдельные участники акции начали жечь мусорные баки и вступать в стычки с полицией. Стражи порядка применили слезоточивый газ и перестали пропускать манифестантов на площадь.

Спустя пару часов демонстрантам разрешили покинуть Вобан, часть из них направилась в район вокзала Сен-Лазар и Парижской оперы. Полиция пресекла крупную демонстрацию в этом районе, однако манифестанты разделились на небольшие группы и продолжают жечь мусорные баки по всему городу. На многих улицах до сих пор лежат большие кучи отходов, скопившиеся из-за забастовки мусорщиков.