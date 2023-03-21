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ЕК подозревает Red Bull в нарушении антимонопольного законодательства ЕС

Европа Материалы 21 марта 2023 23:28 (UTC +04:00)
ЕК подозревает Red Bull в нарушении антимонопольного законодательства ЕС

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Еврокомиссия (ЕК) подозревает австрийскую компанию по производству энергетических напитков Red Bull в незаконном сговоре и нарушении норм европейского антимонопольного законодательства, в офисе корпорации прошел обыск. Об этом во вторник сообщило Австрийское агентство печати, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным агентства, в понедельник в офисе компании провели обыск представители европейских структур при участии сотрудников Федерального агентства по конкуренции Австрии. Во вторник Еврокомиссия открыла официальное расследование в отношении Red Bull. В самой корпорации подтвердили факт обыска и отказались от дальнейших комментариев.

Компания Red Bull известна как спонсор и организатор соревнований по различным видам спорта. Ее главный офис находится в австрийском городе Фушль-ам-Зе (федеральная земля Зальцбург).

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