Страны ЕС продлили на год добровольное сокращение потребления газа на 15%

Страны - члены Евросоюза договорились продлить на 12 месяцев добровольное сокращение объемов потребления газа на 15%. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении Совета ЕС на уровне министров энергетики, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Совет ЕС постановил продлить на следующие 12 месяцев, до 31 марта 2024 года, срок действия решения о добровольном сокращении потребления газа на 15% (по сравнению со средним показателем за последние пять лет)", - отмечается в документе. Сообщество пошло на такой шаг в рамках подготовки своих газовых запасов к следующей зиме.

По информации Еврокомиссии, уровень заполнения газохранилищ к концу марта 2023 года составляет около 55%, что является рекордным показателем, добиться которого ЕС помогли интенсивная закачка газа, в том числе российского, в хранилища в 2022 году, решение в зимние месяцы сократить расход газа на 15%, а также очень теплая зима.

В связи с этим страны ЕС намерены использовать эту динамику, чтобы эффективно подготовиться к следующей зиме и в целом сократить потребление газа в сообществе.