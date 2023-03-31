Глава МИД Германии отправится с визитом в Китай в середине апреля

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок нанесет визит в Китай в середине апреля. Об этом сообщила газета Handelsblatt со ссылкой на источники, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Они не приводят информации о темах, которые будут подняты во время визита.

Германия сейчас работает над стратегией выстраивания отношений с Китаем. Предполагается, что документ будет готов до начала межправительственных консультаций, которые могут пройти в июне в Берлине, уточняет газета. Она не исключает переноса публикации на более поздний срок.

Как ранее сообщало агентство EFE, глава правительства Испании Педро Санчес нанесет визит в Китай 30-31 марта. Президент Франции Эмманюэль Макрон вместе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен также собирается на следующей неделе в КНР.