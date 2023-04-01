Макрон примет главу ЕК в Париже 3 апреля

Президент Франции Эмманюэль Макрон 3 апреля примет главу Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен в Париже в рамках подготовки к совместному визиту в Китай на следующей неделе. Об этом сообщили в субботу в Елисейском дворце.

"Президент республики встретится с председателем Еврокомиссии 3 апреля в Елисейском дворце. Эта встреча пройдет в рамках подготовки к государственному визиту в Китай, который состоится с 5 по 8 апреля", - отметили в администрации Макрона. В Елисейском дворце подчеркнули, что "Урсула фон дер Ляйен и Эмманюэль Макрон примут участие в трехсторонней встрече с председателем КНР Си Цзиньпином".

"Поскольку европейское единство является важной предпосылкой для построения сбалансированного партнерства с Китаем, этот визит, как и предыдущие, будет иметь сильный европейский уклон", - заявили в администрации французского лидера.

Согласно расписанию, начало встречи Макрона и фон дер Ляйен запланировано на 12:00 по парижскому времени (14:00 GMT+4).