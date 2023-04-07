Профсоюз во Франции счел маловероятным принятие Конституционным советом пенсионной реформы

Один из крупнейших профсоюзов Франции "Демократическая конфедерация труда" (CFDT) считает небольшой вероятность того, что Конституционный совет признает 14 апреля принятую правительством пенсионную реформу законной. Об этом заявил в пятницу глава профсоюза Лоран Берже в эфире телеканала BFM, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В общем и целом такое маловероятно", - сказал он. Берже в то же время добавил, что готов признать будущее решение совета и не собирается в этой связи ставить под вопрос законность этого органа. Отвечая на вопрос журналиста о том, продолжит ли CFDT организовывать протесты после 14 апреля, если Конституционный совет все же признает реформу законной, Берже заявил, что будет действовать в координации с другими профсоюзами.

Он приветствовал заявление премьер-министра Элизабет Борн о том, что правительство рассчитывает снизить напряженность в стране и продолжать диалог с профсоюзами в уважительном ключе. В то же время он выразил сожаление, что эти слова не отражают сути реформы, которую профсоюзы считают несправедливой.

"Движение не выдыхается. Люди сохраняют прежний решительный настрой против этой реформы", - сказал он, комментируя снижение посещаемости манифестаций, отмеченное в минувший четверг по сравнению с прошлыми акциями. В то же время он признал, что, несмотря на решительный настрой граждан, постоянные забастовки и участие в манифестациях негативно влияют на их покупательную способность.

По данным МВД, 6 апреля во Франции прошло около 370 акций, в которых приняли участие около 570 тыс. человек, в том числе 57 тыс. в Париже. Безопасность обеспечивали 11,5 тыс. сотрудников полиции и жандармерии, 4,2 тыс. - в столице. В предыдущей, 10-й общенациональной акции протеста, которая состоялась 28 марта, по данным МВД, приняли участие около 750 тыс. человек.