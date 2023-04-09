Карл III вступил в конфликт с Церковью Англии по вопросу организации коронации

Король Великобритании Карл III и духовенство Церкви Англии имеют разные взгляды на то, каким образом должна быть организована его коронация. Как сообщила в воскресенье со ссылкой на источники газета The Mail on Sunday, монарх хочет, чтобы в церемонии более активное участие принимали представители других вероисповеданий, а это противоречит тысячелетней национальной традиции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно изданию, Карл III выступает за проведение "более разнообразной" коронации, в ходе которой мусульмане, индуисты и иудеи наравне с христианами имели бы возможность зачитать свои молитвы во время торжественной церемонии в Вестминстерском аббатстве. В статье подчеркивается, что в результате возникших разногласий отложили публикацию регламента коронации, до которой остается всего четыре недели.

Как отметила газета, занятая Карлом III позиция подтверждает его слова, произнесенные около 30 лет назад, о том, что он хочет быть защитником всех религий, а не только англиканства. Титул защитника веры, под которой подразумевается Церковь Англии, носили все английские монархи на протяжении почти 500 лет со времен короля Генриха VIII, правившего с 1509 по 1547 годы и спровоцировавшего Реформацию.