Греция купит израильские ракеты Spike

Греция купит противотанковые ракеты Spike производства израильской компании Rafael Advanced Defense Systems в рамках сделки на 370 миллионов евро. Об этом сообщает Defense News со ссылкой на производителя, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".

Межправительственное соглашение о поставках ракет подписали генеральный директор Министерства обороны Израиля Эяль Замир и Аристидис Алексопулос, возглавляющий главное управление оборонных инвестиций и вооружений Минобороны Греции.

В семейство противотанковых ракетных комплексов Spike входит несколько систем, включая универсальную ракету Spike NLOS (non-line of sight). Дальность ракет шестого поколения этой системы составляет 50 километров при запуске с воздушного носителя.