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Греция купит израильские ракеты Spike

Европа Материалы 12 апреля 2023 05:43 (UTC +04:00)
Греция купит израильские ракеты Spike

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Греция купит противотанковые ракеты Spike производства израильской компании Rafael Advanced Defense Systems в рамках сделки на 370 миллионов евро. Об этом сообщает Defense News со ссылкой на производителя, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".

Межправительственное соглашение о поставках ракет подписали генеральный директор Министерства обороны Израиля Эяль Замир и Аристидис Алексопулос, возглавляющий главное управление оборонных инвестиций и вооружений Минобороны Греции.

В семейство противотанковых ракетных комплексов Spike входит несколько систем, включая универсальную ракету Spike NLOS (non-line of sight). Дальность ракет шестого поколения этой системы составляет 50 километров при запуске с воздушного носителя.

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