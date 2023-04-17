Главы МИД Японии и Италии обсудили вопросы безопасности и разработку истребителя

Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси и его итальянский коллега Антонио Таяни в ходе двусторонней встречи обсудили вопросы безопасности, совместную разработку истребителя нового поколения и обменялись мнения по международным проблемам. Об этом сообщил в понедельник МИД Японии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Что касается двусторонних отношений, то министр Хаяси выразил надежду на дальнейшее укрепление сотрудничества в сфере безопасности, упомянув о совместной разработке истребителей нового поколения. Министры также договорились провести работу с целью подписания соглашения о совместном производстве фильмов. Хаяси повторил свой призыв к сотрудничеству в вопросе скорейшей отмены мер со стороны ЕС, ограничивающих импорт японских продуктов питания", - говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, министры обсудили ситуацию вокруг Украины, региональные проблемы в Азии, включая ракетно-ядерную программу КНДР. Встреча состоялась в Каруидзаве, где проходит заседание глав внешнеполитических ведомств Группы семи (G7).

В декабре 2022 года Япония, Великобритания и Италия достигли договоренности о совместной разработке истребителя нового поколения, который должен быть готов к 2035 году. Программы Tempest, реализуемая Лондоном и Римом, и японская F-X были объединены под общим названием GCAP (Global Combat Air Programme). Проект нацелен на создание истребителя, который станет альтернативой разработкам США и ЕС. При этом оперативная совместимость с техникой США и НАТО будет его центральной концепцией.