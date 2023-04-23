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Экс-премьер Британии Трасс получила почти $82 тысячи за выступление в Индии

Европа Материалы 23 апреля 2023 02:12 (UTC +04:00)
Экс-премьер Британии Трасс получила почти $82 тысячи за выступление в Индии

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Бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заработала 65 751,62 фунт стерлингов (почти $82 тыс.) за свое выступление на конференции в индийском городе Мумбаи. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru", пишет газета The Mirror.

Как говорится в публикации, в феврале этого года экс-премьер Соединенного Королевства выступила на мероприятии в Мумбаи, организованном индийским медиаконгломератом ABP Networks. Она заявила собравшимся, что «поражена энергией и азартом города».

«Как страна, которая верит в свободу… вы будете жизненно важны в ближайшие несколько лет», — цитирует издание отрывок из речи Трасс.

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