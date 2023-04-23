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Экс-премьера Британии обвинили в оскорблении подчиненных

Европа Материалы 23 апреля 2023 03:27 (UTC +04:00)
Экс-премьера Британии обвинили в оскорблении подчиненных

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Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон оскорблял своих подчиненных и называл себя в их присутствии «фюрером». Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru", пишет издание The Times.

В материале приводится отрывок из книги «Джонсон на Даунинг-стрит. История изнутри», написанной Энтони Селдоном и Рэймондом Ньюэллом. «Я должен держать все под контролем. Я фюрер. Я король, который принимает решения», — цитируют авторы слова британского экс-премьера.

Помимо этого, согласно Ньюэллу и Селдону, Джонсон нецензурно выражался о критиках внутри Консервативной партии, а также грубо отзывался о бывшем редакторе издания The Sunday Times Эмме Такер.

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