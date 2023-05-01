Cторонники независимости Французской Полинезии победили на местных выборах

Сторонники отделения Французской Полинезии от Франции одержали победу на выборах в местный парламент, которые состоялись в воскресенье. Об этом в понедельник сообщило агентство Agence France-Presse, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Партия Tavini huiraatira, возглавляемая бывшим президентом Французской Полинезии Оскаром Темару, набрала 44,2% голосов, что позволяет ей получить 38 из 57 мест в территориальном собрании (местном парламенте). Партия Tapura huiraatira, руководителем которой является покидающий пост главы региона Эдуар Фрич, заняла второе место с 38,5% голосов.

По данным агентства, приход сторонников независимости к власти на ближайшие пять лет по итогам этих выборов ставит их в сильную позицию по отношению к французскому государству в вопросе переговоров о референдуме о самоопределении этого заморского сообщества Франции.

В свою очередь министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что кабмин республики будет работать с новыми властями региона. "Правительство принимает к сведению этот демократический выбор. Мы будем работать с новоизбранным большинством <...>, чтобы продолжать улучшать повседневную жизнь наших соотечественников-полинезийцев", - написал глава МВД в понедельник на своей странице в Twitter.

Французская Полинезия - заморское сообщество Франции с особым статусом, расположенное в южной части Тихого океана. В его состав входят пять архипелагов, насчитывающих 118 островов, крупнейший из которых Таити.