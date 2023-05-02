В ВОЗ сообщили о восстановлении служб охраны здоровья после трех лет пандемии

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пришла к выводу, что службы охраны здоровья в странах испытывают сейчас существенно меньше сбоев, чем в 2020 году, постепенно восстанавливаясь после трех лет пандемии COVID-19. Об этом говорится в опубликованном во вторник в Женеве докладе ВОЗ, основанном на анализе ситуации в 139 государствах, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно проведенному ВОЗ опросу, в начале 2023 года страны "испытывали меньше сбоев в предоставлении обычных услуг здравоохранения", отметили в организации. Из 139 государств, участвовавших в исследовании, сбои в предоставлении таких услуг были зафиксированы менее чем в четверти. Если в июле - сентябре 2020 года о проблемах такого рода сообщали 59% государств, то с ноября 2022 года по январь 2023-го - лишь 23%.

"К концу 2022 года большинство стран информировали о частичных признаках восстановления служб", - констатировали в ВОЗ. Речь идет, в частности, о службах репродуктивного здоровья, иммунизации, ухода за пожилыми, борьбы с инфекционными и неинфекционными заболеваниями, оказания помощи матерям, новорожденным и подросткам. Число стран, сталкивающихся со сбоями в национальных цепочках поставок, снизилось в течение прошлого года "с почти половины до примерно четверти". Кроме того, большинство государств "добились прогресса в интегрировании" служб, занимающихся COVID-19, в систему предоставления обычных услуг здравоохранения.

Вместе с тем в ВОЗ пришли к выводу, что "сбои сохраняются во всех регионах", независимо от уровня доходов. Страны "сталкиваются с растущим объемом незавершенных услуг - чаще всего в службах скрининга, диагностики и лечения неинфекционных заболеваний".