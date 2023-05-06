В Праге прошел антиправительственный митинг

Антиправительственный митинг состоялся в субботу на Вацлавской площади в центре Праги. В нем, как сообщили журналистам обеспечивавшие порядок полицейские, были задействованы несколько сотен участников, что отличается от заявленных организаторами около 50 тыс. активистов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Митингующие скандировали антиправительственные лозунги, требуя, в частности, отставки действующего правительства. Они ставили ему в вину отсутствие, по их мнению, эффективной экономической политики и активную поддержку Украины. Они держали государственные флаги Чехии, у некоторых на одежде были нашивки с символикой Чехословацкой социалистической республики, прекратившей существование вскоре после Бархатной революции 1989 года, устранившей коммунистов от власти в стране.

Участники акции протеста критиковали Евросоюз и НАТО, высказывались за скорейшее достижение мира на Украине и выражали опасения по поводу эскалации военного конфликта.