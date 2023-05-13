В Британии ожидается прибытие стратегических бомбардировщиков B-1B ВВС США

На авиабазу Фэрфорд в Англии в пятницу прибыл американский тяжелый военно-транспортный самолет C-5 Super Galaxy, который обычно доставляет грузы, запчасти и персонал, перед прилетом туда стратегических бомбардировщиков ВВС США. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила новостная служба Gloucestershire Live.

Транспортник C-5 Super Galaxy вылетел с авиабазы Дайс (штат Техас), где размещаются стратегические бомбардировщики B-1B, отмечает издание.

Указывается, что "хотя официальная миссия C-5 в Фэрфорде неизвестна, обычно грузы, запчасти и персонал доставляются на авиабазу в Глостершире перед развертыванием там бомбардировщиков".

По мнению издания, стратегические бомбардировщики B-1B могут принять участие в крупномасштабных авиационных учениях Air Defender 2023, которые пройдут в июне в Германии. В них примет участие более 220 самолетов ВВС США, Германии и других стран-членов НАТО.