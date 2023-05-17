На севере Италии эвакуировали около 5 тыс. человек из-за ливней

Спасатели эвакуировали по меньшей мере 5 тыс. человек в Эмилии-Романье из-за ливней, которые идут в этой северной итальянской области с вечера понедельника и привели к наводнениям и оползням. Такие данные в среду привел министр по гражданской защите и морской политике Нелло Музумечи, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Было сделано все, что нужно, около 5 тыс. человек были эвакуированы, некоторые из них - в целях предосторожности", - приводит его слова агентство АНСА. Министр добавил, что число эвакуированных может увеличиться. "Мы как правительство готовы вмешаться. Уже было выделено 10 млн евро на решение неотложных задач", - сказал Музумечи.

Согласно последним данным, как минимум три человека погибли из-за разгула стихии, четверо числятся пропавшими без вести. Жители разных городов были вынуждены забираться на крыши домов в ожидании спасателей. В области закрыты учебные заведения, приостановлено движение поездов. На распространяемых в СМИ фотографиях и видеозаписях видны затопленные улицы городов.

Департамент гражданской защиты объявил последний (красный) уровень погодной опасности в Эмилии-Романье. Сильные дожди там идут с вечера понедельника.

Правительство Италии уже объявило режим чрезвычайной ситуации в этой области. В начале мая из-за разгула стихии здесь погибли два человека.