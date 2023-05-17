На севере Италии затопило более 20 городов после ливней

Как минимум 24 населенных пункта в Эмилии-Романье затоплены после обильных дождей, которые продолжаются в этой северной итальянской области с вечера понедельника. Такие данные привел в среду министр по гражданской защите и морской политике Нелло Музумечи, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Двадцать четыре населенных пункта затоплены, все реки в Эмилии-Романье, к сожалению, вышли из берегов, - приводит его слова газета La Repubblica. - В среднем выпало около 200 мм за 36 часов, но в некоторых районах - 500 мм". Министр также добавил, что в регионе 50 тыс. человек остались без электричества.

Стихия не обошла и административный центр области - город Болонью. Как рассказал корреспонденту ТАСС местный житель, многие дороги в городе затоплены, центральная улица Саффи "превратилась в небольшую реку". По его словам, полностью под водой оказалась также центральная площадь Маджоре.

Согласно последним данным, как минимум восемь человек погибли из-за разгула стихии, четверо числятся пропавшими без вести. Жители разных городов были вынуждены забираться на крыши домов в ожидании спасателей. В области закрыты учебные заведения, приостановлено движение поездов.

Департамент гражданской защиты объявил последний (красный) уровень погодной опасности в Эмилии-Романье. Сильные дожди там идут с вечера понедельника. Правительство Италии уже объявило режим чрезвычайной ситуации в этой области. В начале мая из-за разгула стихии здесь погибли два человека.