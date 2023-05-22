Правящая партия Греции набирает 40,78% голосов после подсчета 96% бюллетеней

Правящая в Греции правоцентристская партия "Новая демократия" (НД) во главе с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом набирает 40,78% голосов по итогам подсчета 96% бюллетеней. Об этом сообщило министерство внутренних дел страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Главная оппозиционная партия "Коалиция радикальных левых сил - Прогрессивный альянс" (СИРИЗА - ПА) экс-премьера Алексиса Ципраса получила 20,07%. В результате НД получает в парламенте 145 мест, СИРИЗА - ПА - 72 места. В парламент прошли пять партий: левая партия "ПАСОК - Движение перемен" набрала 11,53% голосов (41 место), Компартия Греции (КПГ) - 7,20% (26 мест), правая "Эллиники лиси" ("Греческое решение") - 4,46% (16 мест).

Окончательные итоги голосования будут подведены к утру понедельника, однако существенных изменений в расстановке сил уже не ожидается.