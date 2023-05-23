ЕС и США хотят совместно разрабатывать стандарты для ИИ

Евросоюз и США намерены активизировать сотрудничество в области искусственного интеллекта (ИИ) с целью разработки стандартов. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters со ссылкой на замглавы Еврокомиссии (ЕК) по вопросам развития цифровых технологий Маргрете Вестагер, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее словам, на одобрение всеобъемлющего законодательства по регулированию данной технологии "потребуется еще год, если не два, поэтому необходимо сделать важные шаги в переходный период". Вестагер подчеркнула, что все причастные к законотворческому процессу обсуждают сейчас, какой "минимальный набор требований к компаниям мог бы применяться до вступления закона об ИИ в силу".

Согласно данным агентства, Вестагер в среду обсудит соответствующие вопросы с главой Google Сундаром Пичаи. Как он заявил ранее, разработка такого законодательства с целью предупреждения потенциальных рисков "требует всесторонних дискуссий между правительствами, экспертами и гражданским обществом".