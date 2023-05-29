В Румынии стартовали учения НАТО Saber Guardian-23

Радио Румынии сообщило о начале международных военных учений НАТО под названием Saber Guardian-23 в понедельник в Румынии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Министр национальной обороны Анджел Тылвэр отметил, что эти учения являются важными для повышения способности к совместным действиям с союзниками. В учениях участвует около 10 тысяч военных, включая более 5 тысяч румынских военнослужащих, и задействовано свыше 1,7 тысячи единиц боевой техники.

Кроме Румынии, участие принимают 12 стран-союзниц и партнеров. Основные мероприятия проходят в нескольких местах, включая национальные центры подготовки, авиабазу и полигоны, и включают различные тактические учения и операции, включая наземные перемещения, боевые стрельбы, парашютные десанты и эвакуацию раненых.