Борис Джонсон сложил с себя депутатские полномочия

БАКУ /Trend/ - Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон принял решение отказаться от своего депутатского мандата, передает в субботу Trend.

"Я написал моей избирательной ассоциации в округе Аксбридж и южный Райслип, чтобы сообщить, что немедленно складываю с себя полномочия и начинаю процедуру проведения дополнительных выборов", - говорится в распространенном заявлении политика.

Согласно сообщениям британских СМИ, Джонсон принял решение об уходе из политики после получения результатов независимого публичного расследования, которое должно было тщательно изучить действия правительства во время разных этапов пандемии коронавируса и выявить возможные ошибки, которые могли быть предотвращены.