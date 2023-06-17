Землетрясение во Франции привело к разрушениям в нескольких городах

По информации префектуры департамента Дё-Севр, десятки домов и несколько церквей на западе Франции получили повреждения в результате землетрясения магнитудой не менее 5,3, произошедшего вечером в пятницу, сообщает Trend.

В заявлении властей департамента отмечается, что один человек получил легкие травмы, но ему была оказана помощь. Землетрясение вызвало значительный материальный ущерб, включая падение камней, трещины и частичное обрушение крыш.

В целях обеспечения безопасности, 35 человек были временно переселены к родственникам или в специально выделенные помещения, предоставленные мэриями. Церковь в коммуне Сен-Илер-ла-Палю была оцеплена, и специалисты проводят оценку ее состояния после землетрясения.

В 04:27 утра сейсмологи зафиксировали еще одно подземное толчок в районе первого землетрясения. Его магнитуда оценивается от 5,3 до 5,8. Префектура департамента Дё-Севр сообщила об этом в субботу.