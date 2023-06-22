Банк Англии повысил ставку до 5,00%

В четверг Банк Англии объявил о повышении ставки на 50 базисных пунктов, достигнув уровня 5,00% годовых. Решение было принято большинством голосов (семь против двух) на заседании Комитета по денежно-кредитной политике, сообщает Trend.

Регулятор объяснил свое решение несколькими факторами, включая данные о росте инфляции, опубликованные Национальной статистической службой 21 июня. Согласно этим данным, уровень инфляции в мае оставался на апрельском уровне и составил 8,7%, что значительно превышает целевой показатель банка в 2%. Данные по инфляции оказали давление на принятие решения Банком Англии.

Таким образом, повышение ставки отражает стремление регулятора справиться с растущей инфляцией и поддержать стабильность экономики. Это решение является частью широкого набора мер, направленных на контроль инфляционных давлений и обеспечение экономического роста в стране.