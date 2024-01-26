Британия утроила помощь жителям сектора Газа

БАКУ /Trend/ -Великобритания утроила гуманитарную помощь сектору Газа, а также координирует усилия с Катаром по увеличению потока поставок нуждающимся в анклаве.

Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава МИД Британии Дэвид Кэмерон, его заявление опубликовано на сайте ведомства.

"Масштаб страданий в секторе Газа невообразим. Необходимо сделать больше и быстрее, чтобы помочь людям, оказавшимся в этой отчаянной ситуации. Мы утроили нашу помощь Газе, а сотрудничество с такими партнерами, как Катар, помогает доставлять через границу жизненно важную помощь и оборудование тем, кто живет в условиях опустошения", — заявил Кэмерон.

До этого Дэвид Кэмерон заявил, что достижение устойчивого мира на Ближнем Востоке невозможно без создания палестинского государства.