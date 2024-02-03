Евросоюз поддержал закон о регулировании ИИ

БАКУ /Trend/ - Государства-члены Евросоюза поддержали правила, регулирующие использование искусственного интеллекта (ИИ).

Об этом сообщает агентство Reuters, передает Trend.

Нормы, предложенные Еврокомиссией три года назад, направлены на создание глобального стандарта для ИИ-технологий в широком спектре отраслей: от банков и розничной торговли до автомобильного и авиационного секторов. Будущий закон также устанавливает параметры применения нейросетей в сферах охраны правопорядка и военных целях.

Соглашение стран ЕС стало возможным после того, как Франция отказалась от своих претензий к закону об искусственном интеллекте после введения в него строгих требований, обеспечивающих баланс между прозрачностью и коммерческой тайной.

Цель нововведений состоит в том, чтобы позволить развиваться конкурентоспособным моделям искусственного интеллекта, сообщает Reuters со ссылкой на дипломатического представителя ЕС, который пожелал остаться анонимным, поскольку не был официально уполномочен комментировать этот вопрос.

Наряду с этим в руководстве Евросоюза озабочены возможностями создания дипфейков с помощью генеративного ИИ. Заместитель председателя Еврокомиссии по цифровым технологиям Маргрет Вестагер заявила, что распространение в последние дни в социальных сетях фальшивых изображений откровенно сексуального характера поп-певицы Тейлор Свифт подчеркивает необходимость новых правил.