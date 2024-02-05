Посол Украины в Бразилии предложил Шольцу встретиться с Путиным

БАКУ /Trend/ - Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) вполне мог бы встретиться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы попытаться убедить его прекратить войну против Украины.

Как сообщает Trend , об этом заявил в интервью немецкому телеканалу n-tv, бывший украинский посол в Германии Андрей Мельник.

На вопрос журналиста, не следует ли Шольцу провести такую встречу, Мельник, в настоящее время занимающий должность посла Украины в Бразилии, ответил: "А почему господин Шольц не должен встречаться с Путиным? Ведь для этого не обязательно приглашать его в Германию на пиво или самому лететь в Москву. Даже в холодную войну бывали встречи, например в Исландии, где за закрытыми дверьми разговаривали без обиняков. Нужно найти убедительные аргументы, понятные Путину, пусть даже и такие, которые, возможно, дико звучат".

"Я думаю, что Путин остается рационально мыслящим человеком. Возможно, есть пункты, которые, параллельно с усилением военного давления, наведут его на мысль, что будет лучше немедленно прекратить войну. Он по-любому способен выдать российскому обществу как победу даже наихудшее поражение", - продолжил экс-посол Украины в ФРГ.