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Франция поставит Украине десятки артиллерийских систем Caesar и снаряды

Европа Материалы 11 февраля 2024 02:01 (UTC +04:00)
Франция поставит Украине десятки артиллерийских систем Caesar и снаряды

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Франция намерена поставить Украине десятки артиллерийских систем Caesar и снаряды к ним.

Как сообщает Trend , об этом украинский президент Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале после телефонного разговора с главой Франции Эммануэлем Макроном.

«Благодарю за создание Францией и США коалиции артиллерии, в рамках которой Париж изготовит и передаст Украине десятки артиллерийских систем «Цезарь», а также снарядов к ним», — написал Зеленский.

По словам украинского лидера, во время беседы он и Макрон также обсудили текущую ситуацию на фронте и оборонные нужды Киева. Речь идет о беспилотниках, артиллерийских системах и снарядах, средствах радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и системах ПВО.

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