Украина получила от Германии снаряды, дроны и многое другое

БАКУ /Trend/ - Германия 26 февраля, обновила список поставленной Украине военной помощи. Берлин передал Киеву партию артиллерийских боеприпасов.
Как сообщает Trend , об этом говорится в сообщении правительства Германии.
Отмечается, что Украина получила 14 тысяч артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм.
Что еще вошло в список помощи:
4 машины разминирования WISENT 1;
3 мобильных дистанционно управляемых и защищенных систем разминирования;
материалы для обезвреживания взрывоопасных предметов;
250 наборов для разминирования;
10 разведывательных БПЛА Vector с запасными частями;
22 системы обнаружения и подавления против дронов;
12 терминалов SatCom;
4 автомобиля для охраны границы.