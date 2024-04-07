Британия направила военный корабль для доставки гуманитарной помощи в Газу

БАКУ /Trend/ - Правительство Великобритании объявило, что отправляет военный корабль в Средиземное море для обеспечения функционирования морского коридора для доставки гуманитарной помощи в сектор Газа.

Как передает Trend, министр обороны Великобритании Грант Шаппс сообщил, что судно уже отправилось к месту дислокации.

Сообщается, что помимо отправки корабля Великобритания выделила до 9,7 млн ​​фунтов на оказание гуманитарной помощи, материально-техническое обеспечение и оборудование гуманитарного коридора.

«Мы привержены оказанию помощи тем, кто в этом больше всего нуждается», — заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон.