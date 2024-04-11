Глава МИД Германии обсудила со своим иранским коллегой ситуацию на Ближнем Востоке

БАКУ /Trend/ - Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Германии Анналены Бербок и министра иностранных дел Ирана Хоссейна Амира Абдуллахияна.

Как передает Trend, об этом сообщили в МИД Германии.

Согласно информации, в ходе переговоров министры обсудили "напряженную ситуацию на Ближнем Востоке".

"Никто не может быть заинтересован в дальнейшем обострении ситуации в регионе. Мы призываем всех действующих лиц в регионе действовать ответственно и проявлять сдержанность", - говорится в сообщении министерства в соцсети в X.