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Глава МИД Германии обсудила со своим иранским коллегой ситуацию на Ближнем Востоке

Европа Материалы 11 апреля 2024 22:43 (UTC +04:00)
Глава МИД Германии обсудила со своим иранским коллегой ситуацию на Ближнем Востоке

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Германии Анналены Бербок и министра иностранных дел Ирана Хоссейна Амира Абдуллахияна.

Как передает Trend, об этом сообщили в МИД Германии.

Согласно информации, в ходе переговоров министры обсудили "напряженную ситуацию на Ближнем Востоке".

"Никто не может быть заинтересован в дальнейшем обострении ситуации в регионе. Мы призываем всех действующих лиц в регионе действовать ответственно и проявлять сдержанность", - говорится в сообщении министерства в соцсети в X.

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