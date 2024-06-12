Союзники Макрона опасаются, что он приведет их к катастрофе

БАКУ /Trend/ - Члены парламента, входящие в коалицию Эмманюэля Макрона, опасаются, что решение президента провести новые парламентские выборы может привести их к катастрофе.

Как передает в среду Trend, об этом сообщает издание Politico со ссылкой на собственные источники.

"Союзники президента Франции опасаются, что неожиданное решение Эмманюэля Макрона о назначении внеочередных выборов в Национальное собрание после его поражения на выборах в Европарламент может привести их к катастрофе", - пишет издание.

Агентство Bloomberg же утверждает, что решение Макрона распустить Национальное собрание и провести новые парламентские выборы вызвало хаос и гнев среди его окружения, в том числе в возглавляемой им партии "Возрождение".

Отметим, что парламентская фракция "Национальное единство" набрала на выборах в Европарламент 31,36 процента (7,7 миллиона голосов). Сторонникам Эммануюля Макрона удалось завоевать доверие 3,6 миллиона граждан, что составляет 14,6 процента голосов. Таким образом, "Национальному единству" удалось более чем вдвое опередить коалицию главы французского государства. Также на выборах третье место заняли социалисты во главе с Рафаэлем Глюксманом. Их поддержали 3,4 миллиона человек, или 13,83 процента избирателей.

9 июня Эммануюль Макрон объявил о роспуске Национальной ассамблеи и проведении внеочередных выборов после провала его партии на выборах. Первый тур внеочередных выборов во французский парламент запланирован на 30 июня, второй тур - на 7 июля.

Отметим, что в последний раз Национальное собрание (нижняя палата парламента Франции) была распущена президентом Жаком Шираком в 1997 году.

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