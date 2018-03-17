Израиль приостановил реализацию плана по депортации африканских мигрантов

17 марта 2018 11:20 (UTC+04:00)

Израиль приостановил реализацию плана по депортации нелегальных мигрантов из Африки, сообщает BBC.

"Верховный суд Израиля приостановил реализацию плана депортации десятков тысяч африканских мигрантов, которые нелегально приехали в страну. Правительство Израиля есть время до 26 марта, чтобы предоставить дополнительную информацию относительно плана", - говорится в сообщении.

В январе мигрантам - преимущественно из Эритреи и Судана - было предложено 3500 долларов США и авиабилет, чтобы добровольно покинуть Израиль до конца марта. В противном случае им грозил арест и принудительная депортация.

Однако группа мигрантов из Эритреи и Судана подала иск в суд, который в свою очередь принял решение о приостановке депортации.

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