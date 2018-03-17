Израиль приостановил реализацию плана по депортации африканских мигрантов

Израиль приостановил реализацию плана по депортации нелегальных мигрантов из Африки, сообщает BBC.

"Верховный суд Израиля приостановил реализацию плана депортации десятков тысяч африканских мигрантов, которые нелегально приехали в страну. Правительство Израиля есть время до 26 марта, чтобы предоставить дополнительную информацию относительно плана", - говорится в сообщении.

В январе мигрантам - преимущественно из Эритреи и Судана - было предложено 3500 долларов США и авиабилет, чтобы добровольно покинуть Израиль до конца марта. В противном случае им грозил арест и принудительная депортация.

Однако группа мигрантов из Эритреи и Судана подала иск в суд, который в свою очередь принял решение о приостановке депортации.

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