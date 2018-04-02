Тель-Авивская биржа объявила о создании нового индекса "ТА-Таасия"

2 апреля 2018 12:30 (UTC+04:00)

Руководство Тель-Авивской биржи ценных бумаг утвердило решение о создании нового биржевого индекса "ТА-Таасия", в который войдут акции 80 ведущих промышленных компаний, представляющих разные отрасли, сообщает Newsru.

В индексе будут представлены компании из секторов фармацевтики, электроники, оптики, металлообработки, оборонной промышленности, одежды. Удельный вес одной компании в индексе – не более 3%.

Окончательно состав индекса определится по итогам дня торгов 12 апреля 2018 года, а официально он будет представлен 25 апреля. Общая стоимость компаний, которые войдут в индекс, оценивается в 250 миллиардов шекелей.

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