Израиль призвал доработать соглашение по ядерной программе Ирана

26 апреля 2018 20:15 (UTC+04:00)

Израиль призвал доработать соглашение по ядерной программе Ирана, чтобы не позволить стране получить ядерное оружие, заявил постоянный представитель Израиля при ООН Данни Данон в четверг, передает РИА Новости.

Он сообщил журналистам в ООН, что в феврале Иран запустил беспилотный летательный аппарат из Сирии в Израиль, который был сбит военными страны. "Проведенное нами расследование не оставило никаких сомнений в том, то этот дрон был иранским БПЛА", — сказал он. По его словам, сбитый дрон содержал взрывчатые вещества.

Президент США Дональд Трамп по итогам дискуссий с Великобританией, Германией и Францией не позже 12 мая объявит о том, остаются ли США в СВПД по иранской ядерной программе или нет. В рамках закона "О рассмотрении ядерного соглашения с Ираном" (INARA) американский лидер обязан каждые 90 дней продлевать или же не продлевать режим снятия санкций с Ирана.

Президент Франции Эммануэль Макрон после встречи с американским лидером Дональдом Трампом заявил, что намерен работать над новым соглашением по иранской ядерной программе. По словам Макрона, новое соглашение будет включать четыре пункта: блокировку иранской ядерной программы до 2025 года, более продолжительный запрет на любую ядерную активность, прекращение баллистической программы Ирана и создание условий для политической стабильности в регионе.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

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