Премьер и министр обороны Израиля получили право вдвоем объявлять войну

1 мая 2018 13:36 (UTC+04:00)

Израильские парламентарии наделили премьер-министра и министра обороны правом в экстренных случаях вдвоем принимать решение об объявлении войны вместо требовавшегося до сих пор согласия всего правительства, сообщила во вторник пресс-служба Кнессета, передает РИА Новости.

Минувшей ночью депутаты приняли соответствующую поправку к конституционному закону "О правительстве". За нее проголосовали 62 из 120 членов Кнессета, против высказался 41.

"Данная поправка наделяет узкий военно-политический кабинет полномочиями по объявлению войны или утверждению крупной военной операции", — сообщил парламент.

При этом в документе говорится, что для принятия решения о начале военных действий будет достаточно присутствия на заседании половины членов военно-политического кабинета — форума ключевых израильских министров.

"В экстренных случаях, когда нет возможности дожидаться созыва необходимого кворума членов кабинета, премьер-министр и министр обороны смогут вдвоем принять решение об объявлении войны", — сказано в сообщении.

Законопроект скорректировал пункт "алеф" статьи 40 основного закона "О правительстве", гласящий, что "государство не начнет войну, иначе как на основании решения правительства".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Израиль пригласил Россию ознакомиться с разведданными по Ирану
Израиль 15:09
В МИД РФ призвали к осторожной оценке заявлений Израиля по сделке с Ираном
Россия 15:07
Постпред РФ: МАГАТЭ за время действия сделки по Ирану не выявило нарушений
Россия 15:04
В Париже призвали дать МАГАТЭ полный доступ к информации Израиля по Ирану
Европа 14:40
Франция призвала проверить данные Израиля о нарушении Ираном ядерной сделки
Европа 13:58
Пентагон: Израиль принимает суверенные решения по проведению военных действий в Сирии
США 11:10
В армии Израиля отказались комментировать сообщения об ударах в Сирии
Израиль 08:10
Макрон проинформировал Нетаньяху об инициативах относительно ядерной программы Ирана
Европа 30 апреля 19:18
В армии Израиля отказались комментировать сообщения об ударах в Сирии
Израиль 30 апреля 18:30
Итоги валютных торгов в Израиле: курсы доллара и евро понизились
Израиль 30 апреля 17:43
В Израиле подорожает бензин
Израиль 30 апреля 12:45
В Израиле не комментируют причастность к ударам по Сирии
Израиль 30 апреля 09:23
Нетаньяху: Израиль и США намерены вместе остановить Иран
Израиль 29 апреля 21:45
Наводнение на юге Израиля унесло жизни 9 человек
Израиль 27 апреля 17:56
МИД Грузии выражает соболезнования семьям жертв несчастного случая в Израиле
Грузия 27 апреля 15:14
BMW выбрал для автономного автомобиля лидар израильской разработки
Израиль 27 апреля 10:26
Израиль призвал доработать соглашение по ядерной программе Ирана
Израиль 26 апреля 20:15
В Израиле из-за урагана погибли люди
Израиль 26 апреля 17:45