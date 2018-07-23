Нетаньяху подтвердил, что встретится с Лавровым и Герасимовым

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что встретится в понедельник с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и начальником российского Генштаба Валерием Герасимовым, которые, по его словам, летят в Израиль по поручению президента РФ Владимира Путина, передает РИА Новости.

"Я встречусь сегодня с российской делегацией, возглавляемой министром иностранных дел Сергеем Лавровым и начальником Генерального штаба Герасимовым", — сказал премьер на заседании кабинета.

"Делегация прибывает по поручению президента Путина в развитие разговора, который у нас с ним состоялся несколько дней назад", — отметил он.

В прошлую пятницу состоялся телефонный разговора президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Как сообщала пресс-служба Кремля, Путин и Нетаньяху провели обмен мнениями по ситуации на Ближнем Востоке с акцентом на проблематику сирийского урегулирования. В свою очередь канцелярия израильского премьера сообщила, что Нетаньяху в телефонном разговоре с Путиным заявил, что продолжит противодействовать иранскому военному присутствию в Сирии.

Обвиняя Иран в намерении создать в Сирии враждебный плацдарм с многотысячными воинскими формированиями и современными вооружениями, Израиль регулярно наносит удары по объектам иранского военного присутствия в соседней стране.

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