Нетаньяху пообещал не допустить блокирование Баб-эль-Мендебского пролива

2 августа 2018 09:45 (UTC+04:00)

Попытки Ирана и его сателлитов блокировать Баб-эль-Мандебский пролив натолкнутся на противодействие международной коалиции с участием Израиля, предупредил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, сообщает РИА Новости.

Неделю назад йеменские мятежники-хуситы обстреляли два саудовских нефтяных танкера в Красном море рядом с западным побережьем страны, причинив небольшой ущерб одному из них. После этого Саудовская Аравия объявила о приостановке транспортировки нефти через Баб-эль-Мандебский пролив, который соединяет Красное море с Аденским заливом.

"Если Иран попытается заблокировать Баб-эль-Мандебский пролив, то я убежден, что ему придется иметь дело с международной коалицией, полной решимости этого не допустить. Эта коалиция будет включать Государство Израиль во всеоружии", — сказал Нетаньяху на церемонии выпуска курсантов военно-морского училища.

Обстрелявших танкеры йеменских мятежников он назвал сателлитами Ирана.

Выступавший там же министр обороны Авигдор Либерман сказал, что слышал угрозы атаковать израильские суда в Красном море, но не привел подробности.

"Мы можем дать ответ на любую угрозу в Красном море", — цитирует его радиостанция "Кан".

В Йемене последние четыре года продолжается противостояние между правительственными силами и отрядами хуситами. Оно перешло в наиболее активную фазу в марте 2015 года — со вторжением коалиции во главе с Саудовской Аравией. Операцию против хуситов, получившую название "Буря решимости", поддержали тогда Бахрейн, Катар, Кувейт и ОАЭ. К ней также присоединились Египет, Иордания, Марокко, Пакистан и Судан.

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