Итоги валютных торгов в Израиле: курсы доллара и евро снизились

Банк Израиля сообщает, что в среду, 8 августа, валютные торги завершились умеренным снижением курса доллара и курса единой европейской валюты по отношению к израильскому шекелю, передает Newsru.

Курс доллара снизился на 0,298% и составил 3,684 шекеля за $1. Курс евро – на 0,261% и составил 4,273 шекеля за €1.

Торги на тель-авивской фондовой бирже характеризуются в настоящий момент смешанными тенденциями.

28 мая монетарная комиссия под руководством главы Центробанка Карнит Флуг приняла решение оставить учетную ставку без изменений на уровне 0,1%. Напомним, что в апреле текущего года Флуг заявила, что банк продолжит расширительную монетарную политику до тех пор, пока инфляция не обоснуется в коридоре 1%-3%.

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