В Израиль стали реже пускать россиян из-за просьб об убежище

Израиль значительно увеличил число отказов во въезде гражданам РФ из-за участившихся случаев обращений россиян за политическим убежищем, пишет во вторник газета "Гаарец" со ссылкой на профильное подразделение местного МВД, передает РИА Новости.

Власти считают, что претенденты на убежище руководствуются не политическими, а экономическими мотивами, когда въезжают, пользуясь безвизовым режимом для туристов, а затем оформляют запрос на убежище, чтобы на время его рассмотрения иметь возможность работать в стране.

"Из-за участившихся обращений за убежищем значительно увеличилось число российских граждан, которым отказывают во въезде в Израиль в аэропорту. За первую половину 2018 года в страну не пустили примерно 2,2 тысячи россиян по сравнению с 1,4 тысячи за весь 2017-й", - приводит издание данные управления регистрации населения и миграции МВД Израиля.

По его подсчетам, с января по июнь 2018 года политическое убежище в Израиле запросили 1 тысяча 344 россиянина против 635 за весь прошлый год. В 2016-м таких случаев было 395, в 2015-м - 14, в 2013 - три, ни одного в 2014-м, а также за весь период с 2009 по 2012 годы.

"Чиновники объясняют, что большинство заявителей просят убежище, ссылаясь на политические преследования, но на деле за этой волной стоит теневой бизнес, который привозит россиян в Израиль, находит им работу и обеспечивает жильем. Официальные лица говорят, что организаторы поездок инструктируют россиян подавать прошения об убежище, чтобы избежать высылки", - пишет "Гаарец".

Ранее израильтяне столкнулись с наплывом нелегальных трудовых мигрантов из Грузии и Украины, которые использовали те же схемы - безвизовый режим для туристов и обращение за убежищем для пролонгации пребывания. Проблему удалось отчасти решить, когда был внедрен упрощенный режим рассмотрения обращений от граждан обеих стран, которые были официально признаны безопасными для пребывания.

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