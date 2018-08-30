Сеть KFC возвращается в Израиль

Сеть KFC намерена открыть свои заведения в Израиле. В марте 2019 года компания вновь запустит свое знаменитое куриное меню в стране, сообщает Stmegi.

KFC трижды пыталась укорениться на израильском рынке. Последняя попытка компании провалилась - сеть закрыла свой последний израильский филиал в 2012 году.

"Мы очень оптимистично относимся к израильскому рынку, и мы считаем, что наша сеть может преуспеть здесь", - говорится в заявлении KFC.

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