Беньямин Нетаньяху посетил эсминец ВМС США, зашедший в порт Ашдода

Ракетный эсминец ВМС США Ross, участвовавший в апреле 2017 года в нанесении ракетного удара по аэродрому Шайрат в Сирии, совершил плановый заход в порт Ашдода. На официальном сайте Военно-морских сил США в Европе и Африке говорится, что это посещение является иллюстрацией тесного сотрудничества между США и Израилем, передают в пятницу израильские СМИ.

Данный эсминец посетил глава израильского правительства Беньямин Нетаньяху. Он обменялся рукопожатиями с офицерами и матросами, а затем принял участие в торжественной церемонии на борту.

"Президент США Дональд Трамп полностью поддержал нашу политику, и сам факт того, что эсминец сегодня здесь, в Ашдоде, является выражением американской поддержки", - подчеркнул израильский премьер.

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