Беньямин Нетаньяху посетил эсминец ВМС США, зашедший в порт Ашдода

12 октября 2018 15:30 (UTC+04:00)

Ракетный эсминец ВМС США Ross, участвовавший в апреле 2017 года в нанесении ракетного удара по аэродрому Шайрат в Сирии, совершил плановый заход в порт Ашдода. На официальном сайте Военно-морских сил США в Европе и Африке говорится, что это посещение является иллюстрацией тесного сотрудничества между США и Израилем, передают в пятницу израильские СМИ.

Данный эсминец посетил глава израильского правительства Беньямин Нетаньяху. Он обменялся рукопожатиями с офицерами и матросами, а затем принял участие в торжественной церемонии на борту.

"Президент США Дональд Трамп полностью поддержал нашу политику, и сам факт того, что эсминец сегодня здесь, в Ашдоде, является выражением американской поддержки", - подчеркнул израильский премьер.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Компании Японии и США начали разработку летающего беспилотного грузовика
США 15:43
Компания Apple обещает помочь пострадавшим от урагана "Майкл", обрушившегося на США
США 13:59
В Израиле подорожают прохладительные напитки
Израиль 11:38
Россия предложила США взять письменные обязательства о невмешательстве
Россия 11:35
В МИД России рассказали о возможной встрече Путина и Трампа в Париже
Россия 10:55
Советник президента США по нацбезопасности совершит визит в регион Южного Кавказа
Политика 10:34
Лента новостей
Более 70 региональных соглашений подписано на V Форуме регионов Беларуси и России
Беларусь 16:40
JETRO помогает узбекско-японскому сотрудничеству в сегменте товаров народного потребления (Эксклюзив)
Бизнес 16:34
Нельзя допускать формирования антиазербайджанских настроений - депутат
Политика 16:31
Узбеки Таджикистана выдвинут Эмомали Рахмона и Шавката Мирзиёева на Нобелевскую премию мира
Узбекистан 16:28
Международный банк Азербайджана запускает специальную кредитную кампанию для работников АЖД
Бизнес 16:25
Азербайджан увеличит экспорт плодоовощной продукции в страны Прибалтики (Эксклюзив)
Бизнес 16:15
«Золотая Корона» - престижная система денежных переводов в мире уже в Unibank Mobile
Бизнес 16:11
Приостановлено электроснабжение территории в зоне оползня в Баку
Происшествия 16:08
9-летний азербайджанец очаровал легендарную Мушарраф Акай (ВИДЕО, ФОТО)
Культура 16:07