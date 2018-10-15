В Израиле прошел конкурс красоты среди женщин, переживших Холокост

В израильском городе Хайфа состоялся традиционный конкурс красоты среди женщин, переживших Холокост. Победительницей конкурса стала 93-летняя Това Рингер – уроженка Польши, потерявшая родителей, четырех сестер и бабушку в лагере смерти "Аушвиц" (Освенцим), сообщает в понедельник РИА Новости со ссылкой на израильские СМИ.

До финала дошли 12 участниц, самой младшей из которых 74 года, уточняет издание.

Первый конкурс прошел в 2012 году. Тогда сообщение о конкурсе красоты среди переживших Холокост вызвало неоднозначную реакцию в израильском обществе и среди правозащитников. Однако по мнению основателя конкурса Шимона Себага, женщины, пережившие столь страшную трагедию, имеют право на внимание и восхищение зрителей.

Организаторам удается сохранять атмосферу праздника и уважения к участницам конкурса, которые, несмотря на трагические личные истории, сохранили красоту, обаяние и оптимизм, сообщает издание.

В настоящий момент в Израиле проживает около 270 тысяч человек, переживших Холокост.

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