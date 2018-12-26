Кнессет Израиля лишил террористов права на досрочное освобождение

Израильский кнессет в окончательном чтении принял закон о борьбе с террором, в котором отменено право на досрочное освобождение лиц, осужденных за убийство или попытку убийства при осуществлении террористической деятельности, сообщается на сайте ведомства, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Закон будет применяться ретроактивным образом, в том числе и к лицам, ранее осужденным за террористическую деятельность, уточняется в сообщении.