В Иерусалиме приглушат молитвы мусульман

2 января 2019 13:17 (UTC+04:00)

Новый мэр Иерусалима представил план по приглушению голосов муэдзинов в мусульманских кварталах города, передает Trend со ссылкой на cursorinfo.co.il.

По сообщению 2 канала ИТВ, новый мэр Иерусалима Моше Леон согласовывает этот план с высокопоставленными лицами в Бейт-Сафафе, Бейт-Ханине, Шуафате и Джабель Мукабер. Предполагается заменить старые звуковые колонки в мечетях на менее мощные и установить на близлежащих улицах вторичные громкоговорители с тем, чтобы .громкость голоса муэдзина не превышала разрешенную законом.

В исключительных случаях полиция получит право снижать уровень звука. Реализация плана начнется с пилотной программы, и в случае ее успеха на переустройство каждой мечети будет выделено 50-70 тыс шек. «Цель состоит в том, чтобы решить эту проблему путем переговоров со всеми заинтересованными сторонами к их общему удовлетворению», — заявил Леон.

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