СМИ: Израиль не сможет продать Хорватии 12 самолетов F-16 из-за возражений США

Сделка по продаже Израилем Хорватии 12 подержанных самолетов F-16C/D Barak, состоявших на вооружении израильских ВВС, так и не будет реализована. Об этом сообщает Девятый канал израильского телевидения со ссылкой на источники в правительстве еврейского государства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"На этой неделе в Хорватию отправятся генеральный директор минобороны Уди Адам и начальник отдела оборонного экспорта министерства Мишель Бен. Они должны официально известить хорватские власти об отмене сделки", - указывает телеканал. По его данным, контракт на сумму в $500 млн был заключен в марте 2018 года, однако против продажи самолетов выступили США. По договору о военном сотрудничестве, Израиль не вправе продавать американскую продукцию третьим странам без согласия Вашингтона, отмечает Девятый канал.

Ранее портал Axios выступил с утверждением, что причиной такого решения стало недовольство США тем, что Израиль участвовал в этой сделке в роли конкурента ВПК США, модернизировав отслужившие свой срок американские самолеты собственными силами и установив на них израильские электронные средства.

Израиль в 2015 году предложил Хорватии приобрести истребители F-16, списываемые Армией обороны Израиля в связи с закупкой Тель-Авивом в США боевых самолетов пятого поколения F-35. Правительство Хорватии 29 марта 2018 года единогласно приняло решение купить 12 самолетов F-16 у Израиля с рассрочкой в 10 лет. Премьер республики Андрей Пленкович заявил тогда, что это обеспечит потребности Вооруженных сил Хорватии и военной авиации минимум на 25 лет, а стоимость техники будет составлять не более $50 млн в год в течение следующих 10 лет.

Ранее Загреб уже пытался усилить ВВС, выбрав для этого сотрудничество с Украиной. В 2014 году государственная компания "Укрспецэкспорт" отремонтировала семь хорватских МиГ-21, а также продала республике еще пять таких машин.

12 самолетов были переданы хорватским ВВС в июле 2015 года, однако восемь месяцев спустя в строю осталось только три.

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