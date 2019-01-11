Израиль оповестил Хорватию, что не сможет продать ей самолеты F-16 из-за США

Израиль официально оповестил министерство обороны Хорватии, что не может добиться одобрения Соединенных Штатов на продажу Загребу 12 подержанных самолетов F-16C/D Barak за $500 млн, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Об этом сообщил журналистам в четверг министр обороны Хорватии Дамир Крстичевич после переговоров с генеральным директором минобороны Израиля Уди Адамом и начальником отдела оборонного экспорта министерства Мишелем Беном.

"Израиль официально оповестил министерство обороны, что, вопреки достигнутой договоренности, не может добиться одобрения Соединенных Штатов на продажу истребителей F-16C/D Barak Хорватии. Учитывая этот факт, министерство предложит правительству принять соответствующие решения", - заявил Крстичевич, отметив, что Хорватия не понесет никаких убытков.

В свою очередь Адам заявил, что в данной ситуации Хорватия никак не могла повлиять на происходящее. "Хорватия и Израиль вели открытый и профессиональный диалог. Хорватия показала профессионализм на каждом этапе процесса, но не могла повлиять на исход и не может быть ответственна. Минобороны Израиля надеется на дальнейшее развитие отношений с Хорватией", - заявил он.

Таким образом, в результате переговоров в четверг в Загребе было официально подтверждено, что сделка ценой в $500 млн, на которую хорваты возлагали большие надежды, окончательно сорвана.

Ранее хорватское издание Vecernji list сообщило, что Соединенные Штаты заблокировали продажу 12 израильских подержанных самолетов F-16C/D Barak Вооруженным силам Хорватии. Покупку стоимостью $500 млн в Хорватии называли "сделкой века", однако на последнем этапе она оказалась заблокированной. Причиной такого решения стало недовольство США тем фактом, что Израиль выступил в роли конкурента ВПК США. В то же время сообщается, что во время недавней встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Брюсселе госсекретарь Майкл Помпео заявил, что не имеет ничего против данной сделки, однако ее блокирует министр обороны США Джеймс Мэттис.

Недовольство Мэттиса якобы вызвал тот факт, что Израиль модернизировал отслужившие свой срок американские самолеты собственными силами, установив на них израильские электронные средства. Также министра возмутило, что американские самолеты были предложены третьей стороне. США настаивают, что Израилю для продажи американских истребителей третьей стороне требуется согласие Вашингтона, пишет Vecernji list.

Израиль в 2015 году предложил Хорватии приобрести истребители F-16, списываемые Армией обороны Израиля в связи с закупкой Тель-Авивом в США боевых самолетов пятого поколения F-35. Правительство Хорватии 29 марта 2018 года единогласно приняло решение купить 12 самолетов F-16 у Израиля с рассрочкой в 10 лет. Премьер республики Андрей Пленкович заявил, что это обеспечит потребности Вооруженных сил Хорватии и военной авиации минимум на 25 лет, а стоимость техники будет составлять не более $50 млн в год в течение следующих 10 лет. При этом президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович заявила, что недовольна закупаемой техникой.

Ранее Загреб уже пытался усилить ВВС, выбрав для этого сотрудничество с Украиной. В 2014 году государственная компания "Укрспецэкспорт" отремонтировала семь хорватских МиГ-21, а также продала республике еще пять таких машин.

12 самолетов были переданы хорватским ВВС в июле 2015 года, однако восемь месяцев спустя в строю осталось только три. Как указывал Jutarnji list, существуют серьезные подозрения, что вся документация являлась поддельной, а ремонт самолетов вообще не проводился. Газета назвала эту историю с "фальшивыми" МиГ "крупнейшим скандалом в истории хорватской армии".

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