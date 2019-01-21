Армия Израиля атаковала в Сирии иранские склады с оружием

21 января 2019 08:36 (UTC+04:00)

Израильские военные сообщили, что нанесли удары в ходе ночной атаки в Сирии по иранским складам с оружием, объекту сил разведки и тренировочному лагерю, передаёт Trend со ссылкой на ТАСС.

"Атаке подверглись военные цели иранских сил "Аль-Кудс" (силы специального назначения - прим. ТАСС) в Сирии, включая склады с оружием, в основном в аэропорту Дамаска, иранский объект разведки и иранский тренировочный лагерь", - говорится в распространенном военными коммюнике.

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