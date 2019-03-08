Военные Израиля засекли запуск ракеты из сектора Газа

Израильские военные засекли в пятницу запуск ракеты из сектора Газа по территории еврейского государства. Как передаёт Trend со ссылкой на ТАСС об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

"Был засечен запуск одной ракеты из сектора Газа по территории Израиля", - говорится в распространенном военными коммюнике. В армии указали, что "сирены воздушной тревоги сработали в региональном совете Эшколь", который граничит с сектором Газа.

Ранее в пятницу один палестинец погиб от огнестрельного ранения, полученного им в столкновениях с израильскими военными, которые прошли на границе сектора Газа.

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