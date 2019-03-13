Израиль обвинил "Хезболлах" в создании группировки для борьбы с ним

Ливанское движение "Хезболлах" втайне от властей Сирии создает на ее территории специализированную структуру для противостояния Израилю, ее возглавляет один из самых опытных своих командиров, объявила израильская военная разведка, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.
Данные, представленные нескольким иностранным журналистам, впервые конкретизирует обвинения в адрес одного из ключевых региональных союзников Ирана и Сирии в стремлении развернуть на сирийской части Голанских высот новый фронт борьбы против Израиля, который со своей стороны готов противодействовать угрозе в том числе силовыми методами.
"Мы сейчас раскрываем детали террористического проекта, о котором не знает даже президент (Сирии Башар) Асад", - сказал на условиях анонимности офицер разведки на брифинге, который прошел на одной из армейских баз Северного округа.
Израильтяне считают, что глубоко законспирированное формирование "Хезболлах" под названием "Голанское досье" пока находится на начальных этапах формирования и насчитывает несколько десятков человек - командиров-ливанцев и рядового состава из числа жителей приграничных сел, которые вернулись летом 2018 года под контроль сирийского правительства. Ячейки пока не готовы к активным действиям, но имеют далеко идущие планы, говорят разведчики.
"Это новое подразделение, создаваемое с единственной целью - открыть новый фронт против Израиля", - сказал офицер.
По его словам, бойцы, которых рекрутирует "Хезболлах", сейчас в основном заняты освоением на местности и разведкой, но в будущем нацеливаются на диверсионно-террористическую деятельность, в том числе с использованием ракет, минометов и самодельных взрывных устройств, а на финальном этапе должны быть готовы к ведению полноценных военных действий.
Руководителем группировки израильтяне называют ливанца Али Мусу Дакдуда. Активист "Хезболлах" с 36-летним стажем, он, по израильским данным, воевал в Ираке, где в 2007 году командовал операцией, в ходе которой были взяты в плен и убиты пятеро американских военнослужащих. Вскоре после этого Дакдука арестовали, посадили в тюрьму, но спустя пять лет освободили в силу ряда причин, включая политическое давление и недостаток улик, следует из документов на него.
"Летом прошлого года Дакдук был направлен "Хезболлах" в Сирию с задачей создать террористическую сеть на Голанских высотах. Это один из наиболее опытных командиров, которые есть у "Хезболлах", - говорит разведчик.
Рядовой состав группировки, по израильским данным, набирают из сирийцев - жителей приграничных населенных пунктов Кунейтра, Хадер, Арна и Хан-Арнабе, используя в том числе активистов прежних аналогичных проектов "Хезболлах". Их лидеры, Самир Кунтар и Джихад Мугния, погибли при не выясненных до конца обстоятельствах - были ликвидированы израильтянами, по основной, но не комментируемой Израилем версии.
В отличие от "Южного командования", другой сирийской структуры "Хезболлах", "Голанское досье" действует втайне от Дамаска, который, по оценкам израильтян, заинтересован не в приграничной эскалации, а в стабилизации и восстановлении районов, которые вернулись под его контроль после нескольких лет гражданской войны. Военные затруднились сказать, имеет ли Иран отношение к новому проекту "Хезболлах", но подчеркнули, что на Голанских высотах его силы не присутствуют.
Официальный представитель армейского командования Йонатан Конрикус сказал РИА Новости, что рассекреченные данные разведки имеют три адресата - "Хезболлах", власти Сирии и те силы в международном сообществе, которые участвуют в урегулировании конфликта на территории этой страны и не хотят нового очага напряженности. "Мы пытаемся донести несколько посылов. Во-первых, нам известно о попытках "Хезболлах" развернуть террористическую инфраструктуру на Голанах, которая, по их планам, будет иметь возможность атаковать израильские цели. Во-вторых, это сигнал сирийскому режиму, который мы считаем ответственным за любую враждебную активность, которая исходит оттуда и затрагивает Израиль", - говорит офицер.
"Наконец, мы обращаемся к более широкой аудитории, международному сообществу, каждой стране, которая участвует в урегулировании в Сирии, заинтересована в стабильности и недопущении эскалации. Они определенно должны быть в курсе и принять меры, чтобы не дать "Хезболлах" реализовать свои замыслы", - добавил Конрикус.
Собеседник агентства повторил, что Израиль "не намерен мириться с любой инфраструктурой "Хезболлах" на сирийской части Голанских высот", и выразил надежду на то, что призывы не останутся неуслышанными. "Я думаю, что это в общих интересах", - сказал он.
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