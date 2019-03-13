Израиль обвинил "Хезболлах" в создании группировки для борьбы с ним

Ливанское движение "Хезболлах" втайне от властей Сирии создает на ее территории специализированную структуру для противостояния Израилю, ее возглавляет один из самых опытных своих командиров, объявила израильская военная разведка, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Данные, представленные нескольким иностранным журналистам, впервые конкретизирует обвинения в адрес одного из ключевых региональных союзников Ирана и Сирии в стремлении развернуть на сирийской части Голанских высот новый фронт борьбы против Израиля, который со своей стороны готов противодействовать угрозе в том числе силовыми методами.

"Мы сейчас раскрываем детали террористического проекта, о котором не знает даже президент (Сирии Башар) Асад", - сказал на условиях анонимности офицер разведки на брифинге, который прошел на одной из армейских баз Северного округа.

Израильтяне считают, что глубоко законспирированное формирование "Хезболлах" под названием "Голанское досье" пока находится на начальных этапах формирования и насчитывает несколько десятков человек - командиров-ливанцев и рядового состава из числа жителей приграничных сел, которые вернулись летом 2018 года под контроль сирийского правительства. Ячейки пока не готовы к активным действиям, но имеют далеко идущие планы, говорят разведчики.