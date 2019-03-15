Израиль атаковал цели в Секторе Газа

15 марта 2019 05:08 (UTC+04:00)

Израильские войска атакуют цели в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел Тель-Авива, сообщила армейская пресс-служба, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Жители анклава говорят об авиаударах по объектам в столичном городе Газе и южном Хан-Юнисе.

"Армия обороны Израиля сейчас атакует террористические объекты в секторе Газа", - сказано в сообщении военных.

Удары наносятся спустя несколько часов после запуска из палестинского анклава двух ракет по израильскому Тель-Авиву, где впервые с 2014 года сработали сирены воздушной тревоги.

Ракетный обстрел обошелся без пострадавших и материального ущерба.

После обстрела премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел в Тель-Авиве совещание с руководителями силовых структур. По его итогам местные СМИ процитировали неназванный политический источник, сообщивший, что участники встречи приняли необходимые решения.

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